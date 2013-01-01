Какой океан изображен н рисунке
Окружающий мир
Какой океан изображен н рисунке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий...........................
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