У человека темный цвет волос полностью доминирует над светлым, а нормальный слух ??? над врожденной глухотой. У светловолосого мужчины, глухого с рождения, есть темноволосый сын с нормальным слухом и дочь со светлыми волосами, ...

Биология

У человека темный цвет волос полностью доминирует над светлым, а нормальный слух ??? над врожденной глухотой. У светловолосого мужчины, глухого с рождения, есть темноволосый сын с нормальным слухом и дочь со светлыми волосами, у которой проявилась наследственная глухота. Установите генотип матери этих детей. Какова вероятность рождения в этой семье ребенка с фенотипом матери?

Автор: Гость