У человека темный цвет волос полностью доминирует над светлым, а нормальный слух ??? над врожденной глухотой. У светловолосого мужчины, глухого с рождения, есть темноволосый сын с нормальным слухом и дочь со светлыми волосами, ...
Биология
У человека темный цвет волос полностью доминирует над светлым, а нормальный слух ??? над врожденной глухотой. У светловолосого мужчины, глухого с рождения, есть темноволосый сын с нормальным слухом и дочь со светлыми волосами, у которой проявилась наследственная глухота. Установите генотип матери этих детей. Какова вероятность рождения в этой семье ребенка с фенотипом матери?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PS: РПГ-это расщепление по генотипу; РПФ-расщепление по фенотипу
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