Можно отнести Кутузова к Отечественной войне 1812 г? 2) Кратко напишите чем праслави??ся Невский, Донской,Суворов? Окр.мир

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Да Кутузов напрямую связан с 1812 годом. Он участвовал в Бородинском сражении и не только. был главнокомандующим русской армии. Александр Невский прославился в 1240 году вроде бы со шведами воевали, на реке Неве, (Невская битва) за это Александр и получил прозвище Невский, второе его сражение на Чудском озере(Ледовое побоище) битва с Тевтонским орденом в 1242 году))) Дмитрий Донской-московский князь. Знаменит учаестием в Куликовской битве 1380 года и тем, Донской выдвинул лозунг против смерения с золотой ордой к активной борьбе с нею.