Напишите пожалуйста) ) сочинение – миниатюру по теме: «Что бы я посоветовал Шарикову»

Литература
Напишите пожалуйста) ) сочинение – миниатюру по теме: «Что бы я посоветовал Шарикову»
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Гость:
Маленького роста девушки и очень красивые
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