Дам 85 баллов!!!Очень-очень нужно!Все на фото Помогите пожалуйста!
Математика
Дам 85 баллов!!!Очень-очень нужно!Все на фото Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
весь бак-11:8=1/8 бака в минуту наполняют два крана вместе1:12=1/12 бака в минуту наполняет первый кран1/8-1/12=(3-2)/24=1/24 бака в минуту наполняет второй кран1:1/24=1*24/1=24 минуты наполняет бак второй кран
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