(m+7n-6z)-(-63)= раскрой скобки
Математика
(m+7n-6z)-(-63)= раскрой скобки
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(m+7n-6z)-(-63)=m+7n-6z+63//////////////////////
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