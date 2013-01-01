Решение на задачу 239, 4 класс 2 часть 2013г Истомина
Математика
Решение на задачу 239, 4 класс 2 часть 2013г Истомина
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Гость:
1)291:3=97газет 2)679:97=7 руб 3)7-3=4 руб ответ: сам
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