Составьте предложения с каждым из этих слов: Бессердечный, бесчеловечный, душевный,жестокий,отзывчивый,праведный,ретивый,свирепый,хмурый,чуткий
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Составьте предложения с каждым из этих слов: Бессердечный, бесчеловечный, душевный,жестокий,отзывчивый,праведный,ретивый,свирепый,хмурый,чуткий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессердечный человек
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