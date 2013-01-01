Составьте предложения с каждым из этих слов: Бессердечный, бесчеловечный, душевный,жестокий,отзывчивый,праведный,ретивый,свирепый,хмурый,чуткий

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Составьте предложения с каждым из этих слов: Бессердечный, бесчеловечный, душевный,жестокий,отзывчивый,праведный,ретивый,свирепый,хмурый,чуткий

Автор: Гость