Чему равен коэффициент при t в выражении 6a-t+11
Математика
Чему равен коэффициент при t в выражении 6a-t+11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С коэф. 6a-1t+11 . Коэф. = 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Французский язык
Физика
К участку цепи приложено напряжение U=12 В. Определите какие ключи необходимо замкнуть чтобы напряжение на каждой из трех ламп было Uо= 12В. Помоги...
Алгебра
Привет помогите с алгеброй: разложите многочлен на множите используя формулы: (а+в) в квадрате и (а-в) в квадрате... Всё на фото, сделайте буквы...
Окружающий мир