Из посёлка в 12 часов дня в одном направлении выехали два велосипедиста. Скорость первого 180 м/мин, второго - 210 м/мин. Какое расстояние будет между ними, когда первый проедет 720 м?

Математика

Из посёлка в 12 часов дня в одном направлении выехали два велосипедиста. Скорость первого 180 м/мин, второго - 210 м/мин. Какое расстояние будет между ними, когда первый проедет 720 м?

Автор: Гость