Из посёлка в 12 часов дня в одном направлении выехали два велосипедиста. Скорость первого 180 м/мин, второго - 210 м/мин. Какое расстояние будет между ними, когда первый проедет 720 м?
Математика
Из посёлка в 12 часов дня в одном направлении выехали два велосипедиста. Скорость первого 180 м/мин, второго - 210 м/мин. Какое расстояние будет между ними, когда первый проедет 720 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210-180=30(м/мин) - скорость удаления 720:180=4(мин)-проедут велосипедисты 4*30=120(м) Ответ: 120 метров
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