Из поселка в город выехал мотоциклист со скоростью 60 км/ч. В то же время ему на встречу выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Они встретились через 2 часа. 1)Кто был ближе до города, когда они встретились мотоциклист или в...

Математика

Из поселка в город выехал мотоциклист со скоростью 60 км/ч. В то же время ему на встречу выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Они встретились через 2 часа. 1)Кто был ближе до города, когда они встретились мотоциклист или велосипедист? 2)Какое расстояние от города до поселка? (дарю монеты)

Автор: Гость