Из поселка в город выехал мотоциклист со скоростью 60 км/ч. В то же время ему на встречу выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Они встретились через 2 часа. 1)Кто был ближе до города, когда они встретились мотоциклист или в...
Математика
Из поселка в город выехал мотоциклист со скоростью 60 км/ч. В то же время ему на встречу выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч. Они встретились через 2 часа. 1)Кто был ближе до города, когда они встретились мотоциклист или велосипедист? 2)Какое расстояние от города до поселка? (дарю монеты)
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