Из предложения 1 выпишите граматическую основу ,в предложении 5 напишите количест??о граматических основ
Русский язык
Из предложения 1 выпишите граматическую основу ,в предложении 5 напишите количест??о граматических основ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дети входили и обходили 5) 2 грамм. основы
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