Из предложенных равенств выбери и подчеркни те в которых деление выполнено прави??ьно 45:7=5 ост.5 33:5=4 ост.13 62:8=5 ост.22 34:6=5 ост. 4 24:7=3 ост. 2 25:3=6 ост.7 для оставшихся равенств выполни деление правильно и ...
Математика
Из предложенных равенств выбери и подчеркни те в которых деление выполнено прави??ьно 45:7=5 ост.5 33:5=4 ост.13 62:8=5 ост.22 34:6=5 ост. 4 24:7=3 ост. 2 25:3=6 ост.7 для оставшихся равенств выполни деление правильно и укажи в скобках сколько разделитель укладывается в "неправильном" остатке например 45:7=6 ост.3 (1 раз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильные: 34÷5=6 ост. 4 Неправильные: 33÷5=6 ост. 3 62÷8=7 ост. 6 24÷7=3 ост. 3 25÷3=8 ост. 1
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