Значение m, при котором решением уравнения mx+4y−12m=0 является пара чисел (−1;3,25). Ответ: m =

Алгебра
Значение m, при котором решением уравнения mx+4y−12m=0 является пара чисел (−1;3,25). Ответ: m =
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Гость:
Подставим значения х и у в выражение: -m+13-12m=0 -m-12m=-13 -13m=-13 m=1
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