Найдите неизвестный член пропорции x 4 --- = --- 1,5 3

Алгебра
Найдите неизвестный член пропорции x 4 --- = --- 1,5 3
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