Напишите сочинение на тему "Что такое красота" 15 предложений.
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Напишите сочинение на тему "Что такое красота" 15 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красота я люблю ее .красату не описать только в зкаске описать.иногда так бывает камуто не интересно смотреть на красату но а мне приятно.например я смотрю с горы на реку а она красивая мне так приятно смотреть на красату!!!!
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