Система размножения свиного цепня
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Система размножения свиного цепня
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Ленточные солитеры — это паразиты, которые долгие годы могут жить в организме человека, наносить ему огромный вред, вплоть до летального исхода и заражать других людей. Самые распространенные и опасные — это свиной и бычий цепни. Свиной цепень (свиной солитер, вооруженный цепень) принадлежит к отряду паразитов, который сделал человека и свинью своей средой обитания. Жизненный цикл свиного цепня складывается из двух фаз: жизнь и размножение в кишечнике первичного хозяина — человека и паразитирование в тканях организма свиньи.
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