Башня состоит из правильной четырёх угольной призмы и правильной 4 угольной пирамиды основание призмы равно основанию пирамиды.боковые рёбра призмы перпендикулярны основанию призмы.Высота призмы в 3 раза больше высоты пирамид...

Геометрия
Башня состоит из правильной четырёх угольной призмы и правильной 4 угольной пирамиды основание призмы равно основанию пирамиды.боковые рёбра призмы перпендикулярны основанию призмы.Высота призмы в 3 раза больше высоты пирамиды. Апофема пирамиды 40 см.Длина бокового ребра 50 см найти площадь поверхности башни.
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7800 см^2 На фото Ниже решение
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