Башня состоит из правильной четырёх угольной призмы и правильной 4 угольной пирамиды основание призмы равно основанию пирамиды.боковые рёбра призмы перпендикулярны основанию призмы.Высота призмы в 3 раза больше высоты пирамид...
Геометрия
Башня состоит из правильной четырёх угольной призмы и правильной 4 угольной пирамиды основание призмы равно основанию пирамиды.боковые рёбра призмы перпендикулярны основанию призмы.Высота призмы в 3 раза больше высоты пирамиды. Апофема пирамиды 40 см.Длина бокового ребра 50 см найти площадь поверхности башни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7800 см^2 На фото Ниже решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы