Что мог купить купец на ярмарке в среднивековье

История
Что мог купить купец на ярмарке в среднивековье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово «ярмарка» произошло от немецкого слова» означавшего «ежегодный рынок» или «рынок раз в году» . А обозначало оно в средние века те места, куда периодически, чаще всего действительно раз в год, съезжались купцы со своим товаром; да и сами эти съезды купцов тоже назывались ярмарками. Они появились в Западной Европе примерно в X в. , но их расцвет приходится на XII—XV вв. Ярмарки были разные: местного — «областного» значения, куда свозили зерно, вино, ткани из окружающих небольших городков и деревень горожане и крестьяне и куда приезжали купцы делать большие закупки товара, чтобы везти их дальше, на более крупные ярмарки, которые посещались уже в основном только купцами и иноземными. Таковы были ярмарки в Вестминстере и Винчестере в Англии, в Лилле и Ипре — во Фландрии, в Нердлингене в Баварии, в Руане, Тулузе, Шалоне — во Франции и др. Однако самыми знаменитыми стали ярмарки международные, начало которым положили Шампанские ярмарки, а затем к ним прибавились ярмарки в городах Брюгге, Медина-дель-Кампо, Вене, Вроцлаве, Франкфурте-на-Майне, Лейпциге, Женеве, Лионе, Антверпене. Все эти торги выделяются тем, что на них особенно соблюдался и поддерживался мир и порядок и нарушителя нередко судил особый купеческий суд, купцам, как правило, предоставлялась полная свобода торговли, без каких-либо ограничений со стороны здешнего государя или местных торговцев. Иноземные купцы находились здесь под особым покровительством правителя этой страны, и им для привлечения на ярмарку давались особые привилегии. Интересно, что ярмарки устраивались по очереди. В XII—XIII вв. , когда главными были Шампанские ярмарки, их проводили в четырех разных городах Шампанского графства (по две ярмарки в Труа и Бри и по одной в Барсюр-Об и Ланьи) так, что с небольшим перерывом они занимали почти круглый год. Позже, когда особое значение приобрели брабантские ярмарки (Брюгге, Антверпен) , немецкие и ярмарки в Женеве, они устраивались последовательно друг за другом так, чтобы с одной можно было попасть на другую самым удобным способом. Одни ярмарки длились неделю, другие — три недели, месяц. Если учесть еще время на дорогу — а его уходило немало — и на то, чтобы побывать дома, то можно считать, что купец мог объехать за год всего 6—8 ярмарок.
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