Не могу решить про эксперимент!!! Помогите
Обществознание
Не могу решить про эксперимент!!! Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводить эксперименты, то есть вести наблюдение за белкой например , можно следить за ней 2 года и сравнить результаты её роста за 1 и другой год.
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