Помогите плиииииз номер 845

Физика
Помогите плиииииз номер 845
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Автор: Гость
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Гость:
Вот посмотри на фото : D
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