На сколько увеличили число 372 , если в его записи изменилась только цифра в разряде единиц

Математика
На сколько увеличили число 372 , если в его записи изменилась только цифра в разряде единиц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
372. 2-раздел единиц. Значит на 1
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