При каком значении "а" параметра х^2-6х+2а-3=0 два корня
Алгебра
При каком значении "а" параметра х^2-6х+2а-3=0 два корня
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