Придумай задачу с решением a+a•3+(a-5)
Математика
Придумай задачу с решением a+a•3+(a-5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У лёши а яблок у Кати втри раза больше чем у лёши а уваси на 5 яблок меньше чем у лёши Сколько у каждого яблок если всего у ребят 25 яблок а+а×3+(а-5)=25 4а+(а-5)=25 5а=25+5 5а=30 а=30÷5 а =6 яблок у лёши 3×6=18 яблок у Кати 6-5=1 яблоко у Васи
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