В треугольнике ABC угол B -прямой. Угол Aна 56 градусов больше угол C. Найдите углы треугольника. (Пожалуйста помогите скорее)

Математика

В треугольнике ABC угол B -прямой. Угол Aна 56 градусов больше угол C. Найдите углы треугольника. (Пожалуйста помогите скорее)

Автор: Гость