В треугольнике ABC угол B -прямой. Угол Aна 56 градусов больше угол C. Найдите углы треугольника. (Пожалуйста помогите скорее)
Математика
В треугольнике ABC угол B -прямой. Угол Aна 56 градусов больше угол C. Найдите углы треугольника. (Пожалуйста помогите скорее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВС =180 градусов. угол В =90 градусов. 180-90-56=34. угол С = 34. 34+56=90 угол А 90
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