Что такое разряд имён прилогательных по значению, и как их находить
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Что такое разряд имён прилогательных по значению, и как их находить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прил. бывают качественные, относительные и притяжательные. Качественные: какой? означают признак предмета по качеству, могут иметь степени сравн. и краткую форму: красивый, хороший, глубокий и т.д. Относительные: какой? означают отношение к материалу, времени, месту, не имеют степеней сравн. и краткой формы: деревянный, зимний, городской Притяжательные: чей? означ. принадлежность кому-то: папин, мамин, волчий, лисий и т.д
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