Какой цифрой оканчивается значение выражения (n-натуральное число) 9^2n, 7^4n, 7^2n

Алгебра
Какой цифрой оканчивается значение выражения (n-натуральное число) 9^2n, 7^4n, 7^2n
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9²=81 9⁴=6561 .................. Вывод - заканчивается единицей 7⁴=2401 7⁸=(7⁴)² = 2401²  Тоже единичка 7²=49  7⁴ - единичка (только что решили) Вывод: или единичка, или девятка.
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