Какой цифрой оканчивается значение выражения (n-натуральное число) 9^2n, 7^4n, 7^2n

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9²=81 9⁴=6561 .................. Вывод - заканчивается единицей 7⁴=2401 7⁸=(7⁴)² = 2401² Тоже единичка 7²=49 7⁴ - единичка (только что решили) Вывод: или единичка, или девятка.