Из прямоугольника вырезали полукруг, как показано на рисунке. Найдите периметр и ??лощадь образовавшейся фигуры, взяв число П = двадцать два седьмых
Математика
Из прямоугольника вырезали полукруг, как показано на рисунке. Найдите периметр и ??лощадь образовавшейся фигуры, взяв число П = двадцать два седьмых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь фигуры равна : 14 * 20,5 - (22/7 * (14/2)^2) /2 = 2870 - (22/7 * 49)/2 = 2870 - 77 = 2793 кв.ед Периметр фигуры равен : 20,5*2 + 14 + 20/7 * 14/2 = 41 + 14 + 20 = 75 ед
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