Из прямоугольника вырезали полукруг, как показано на рисунке. Найдите периметр и ??лощадь образовавшейся фигуры, взяв число П = двадцать два седьмых

Математика

Из прямоугольника вырезали полукруг, как показано на рисунке. Найдите периметр и ??лощадь образовавшейся фигуры, взяв число П = двадцать два седьмых

Автор: Гость