Аналіз вірша господь багатий нас благословив

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«Господь багатий нас благословив» лірика — вірш відноситься до громадянської (патріотичної) лірики. Тема поезії – життя і боротьба. «Господь багатий нас благословив» художні засоби яскраві епітети: «врочисте небо», «Господь багатий», «солодких грон», «променистих вин»; влучні метафори: «на столах Його веселих» «Твойому серцю найхмельніший келих» та повтори, що підкреслюють тривалість дії « і вірити, і прагнуть», влучно виражають думку «Безсмертне – і величне, і ясне-бо», уповільнюють плин мови, надають їй урочистості. У поезії «Господь багатий нас благословив» Олег Ольжич закликає йти за велінням свого серця, жити повнокровним життям. Він вважає українців духовно багатою нацією і саме це має допомогти їм у боротьбі за національне визволення.