Запишите уравнения реакции метиламина с hcl. КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОД?? ЭТОЙ РЕАКЦИИ?

Химия
Запишите уравнения реакции метиламина с hcl. КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОД?? ЭТОЙ РЕАКЦИИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 формула метиламина   CH3NH2 CH3NH2+HCL=CH3NH3CL(хлорид метиламмония)  азот трёхвалентный , так как только 3 электрона участвую в  образовании 3 пар т. е. сигма связи
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