Запишите уравнения реакции метиламина с hcl. КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОД?? ЭТОЙ РЕАКЦИИ?
Химия
Запишите уравнения реакции метиламина с hcl. КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАЛЕНТНОСТЬ АЗОТА В ХОД?? ЭТОЙ РЕАКЦИИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула метиламина CH3NH2 CH3NH2+HCL=CH3NH3CL(хлорид метиламмония) азот трёхвалентный , так как только 3 электрона участвую в образовании 3 пар т. е. сигма связи
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