Начерти прямоугольник, длины сторон которого 2 см и 3 см.Начерти отрезок, длина кот??рого равна периметру этого прямоугольника
Математика
Начерти прямоугольник, длины сторон которого 2 см и 3 см.Начерти отрезок, длина кот??рого равна периметру этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр =2*(2+3)=10 отрезок длиной 10 см, это так если я правильно поняла
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