Из приведенных ниже условий выберите те, которые не включались в условия Парижского мирного трактата 1856 года: 1) Россия отказывалась от укрепления Аландских островов; 2) Соглашалась на свободу судоходства по Дунаю; 3) Рос...

История
Из приведенных ниже условий выберите те, которые не включались в условия Парижского мирного трактата 1856 года: 1) Россия отказывалась от укрепления Аландских островов; 2) Соглашалась на свободу судоходства по Дунаю; 3) Россия добилась отмены запрета держать военно-морской флот в Черном море; 4) Демилитаризация Черного моря для России; 5) Россия принимала на себя посредничество в заключении мира между Францией и Турцией и обещала ходатайствовать в Константинополе об освобождении французских пленных; 6) Россия отказывалась от протектората над Валахией, Молдавией и Сербией и от части южной Бессарабии; 7) Франция и Россия обязались действовать сообща в вопросе вознаграждения германских князей; 8) Россия уступала Молдавии свои владения в устьях Дуная и часть Южной Бессарабии; 9) Россия возвращала занятый у Турции Карс (в обмен на Севастополь и другие крымские города). 1 )3 6 7( 2) 5 7 9 (3) 3 5 7
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Условия, которые не включались в условия Парижскогомирного трактата :  ответ - 2  (5\7\9).
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