Из приведённых уравнений химический реакций выберите то, которое характеризует общее свойство всех кислотных оксидов. 1) SO3+H2O=H2SO4 2) SO3+Na2O=Na2SO4 3) H2SO4=SO3+H2O 4) SO3+2NaOH=Na2SO4+H2O

Химия
Из приведённых уравнений химический реакций выберите то, которое характеризует общее свойство всех кислотных оксидов. 1) SO3+H2O=H2SO4 2) SO3+Na2O=Na2SO4 3) H2SO4=SO3+H2O 4) SO3+2NaOH=Na2SO4+H2O
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4) SO3+2NaOH=Na2SO4+H2O
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