Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7см шириной 6 целых 1 2 см если из этой же проволоки согнуть квадрат то чему будет равна его сторона

Математика

Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7см шириной 6 целых 1 2 см если из этой же проволоки согнуть квадрат то чему будет равна его сторона

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