Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7см шириной 6 целых 1 2 см если из этой же проволоки согнуть квадрат то чему будет равна его сторона
Математика
Из проволоки согнули прямоугольник длиной 10,7см шириной 6 целых 1 2 см если из этой же проволоки согнуть квадрат то чему будет равна его сторона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10,7+6 1/2)*2=34,4 (см) длина проволоки 34,4:4=8,6(см) сторона квадрата
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