Из пункта А и Б Одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста через 24 минут они встретились через 36 минут после встречи велосипедист выехавший из пункта А прибыл в пункт Б Сколько времени затратил на весь путь и...

Математика

Из пункта А и Б Одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста через 24 минут они встретились через 36 минут после встречи велосипедист выехавший из пункта А прибыл в пункт Б Сколько времени затратил на весь путь из пункта Б

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