Из пункта А и Б Одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста через 24 минут они встретились через 36 минут после встречи велосипедист выехавший из пункта А прибыл в пункт Б Сколько времени затратил на весь путь и...
Математика
Из пункта А и Б Одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста через 24 минут они встретились через 36 минут после встречи велосипедист выехавший из пункта А прибыл в пункт Б Сколько времени затратил на весь путь из пункта Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36 : 24 = в 1,5 скорость велосипедиста больше 2) 24 : 1,5 = 16 минут расстояние от пункта до места встречи 3) 16 + 24 = 40 минут Ответ: 40 минут
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