Какую окраску имеют листья деревьяв и кустов
Биология
Какую окраску имеют листья деревьяв и кустов
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Гость:
Зеленоватые листья-хлорофилл к осень света всё меньше и меньше и соответственно хлорофилла меньше зелёный деревья приобретают к лету,а осенью они от красного да коричневатого а зимой их нет
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