Какую окраску имеют листья деревьяв и кустов

Биология
Какую окраску имеют листья деревьяв и кустов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленоватые листья-хлорофилл к осень света всё меньше и меньше и   соответственно хлорофилла меньше  зелёный деревья приобретают к лету,а осенью они от красного да коричневатого а зимой их нет  
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