Здравствуйте!Помогите с биологией.Мне нужен ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ МХОВ!Пронумеруйте и о??язательно кратко.

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Вот, там все расписано поэтапно, пользуйся. На верхушках мужских растений находятся антеридии (мужские гаметофиты), в которых формируются сперматозоиды. У женских наверху расположены архегонии с яйцеклеткой (женские гаметофиты). Оплодотворение происходит с водой (дождь, полив), так как сперматозоиды могут двигаться только в воде. При слиянии гамет образуется зигота, из которой последующий год формируется коробочка. Далее в ней развиваются споры с одинарным набором хромосом (гаплойдные) путем мейоза. После созревания в сухую погоду они рассеиваются с помощью ветра. Споры потом прорастают в протонемы, на которых уже формируются молодые растения . Непонятные термины можешь загуглить.