БАСНИ НАРОДОВ МИРА СОЧИНЕНИЕ

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Во многих народах есть свои басни и свои баснописцы. Но первым творцом этого жанра был Эзоп, хромой раб из Фригии. О мудрости Эзопа составляли легенды. Он был намного умнее своих современников. Чтобы они могли воспользоваться его умом, Эзоп поучал их баснями.В баснях Эзопа действуют и люди, и звери, и птицы, и насекомые, а иногда встречаются даже боги. С помощью ума и слова Эзоп создал целый мир, на который люди могли посмотреть со стороны и увидеть свои недостатки: зависть, жадность, хитрость, глупость, корыстолюбие. В своих баснях Эзоп показывает небольшую сценку, картинку из жизни. Вот голодная лисица смотрит на гроздь винограда, который ей не достать, свинья подрывает корни дуба, плодами которого питается. А вот сыновья перекапывают виноградник в поисках оставленного отцом сокровища. Читая басни Эзопа, мы легко запоминаем простые и мудрые истины о том, что «настоящее сокровище для людей - это умение трудиться», что «в мире нет ничего лучшего и худшего, чем язык» и т.д.Сюжеты басен Эзопа заимствовали многие народы, в том числе и русский баснописец Иван Андреевич Крылов, который написал по сюжетам Эзопа басни «Лисица и виноград», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом». Басни Эзопа и сегодня живут среди нас, они помогают нам быть умнее и добрее.