Напишите пожалуйста сочинение на тему: Повесть Н.В Гоголя"Тарас бульба" Кто больше произвёл впечатление!!!
Литература
Напишите пожалуйста сочинение на тему: Повесть Н.В Гоголя"Тарас бульба" Кто больше произвёл впечатление!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На меня большое впечатление произвел Тарас Бульба Он хладнокровно воспитывал своих детей. На первом месте в его жизни были традиции и обычаи своего народа. ...... Немного, но это все что я смогла придумать))
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