Номер 3 надо написать как вы понимаете выражения.

Окружающий мир
Номер 3 надо написать как вы понимаете выражения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. Видно человек питаеться или нет по его лицу Б. Если ты живешь где загрезненный воздух то там свежести на лице выражено не будит В. сколько человек курит примерно столько морщинок у него на лице будит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Интересные музыкальные вопросы к игре Что?Где?Когда?
Ответить
Математика
Отрезок DF длиной 4см
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста! Какие из файлов сжимают лучше всего folder.txt,background,flower,background.gif,flowers.ms,folder!!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста.найти в стихотворении имена существительные,в которых ударе??ие падает на второй слог. Татьяна на широкий двор В открытом плать...
Ответить
Литература
На какие группы можно разделить сказки : о рыбаке и рыьке , о попе и раб его балде , шабарша , СИВКА-БУРКа , конек - горбунок , о серебряной птице ...
Ответить