Номер 3 надо написать как вы понимаете выражения.
Окружающий мир
Номер 3 надо написать как вы понимаете выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. Видно человек питаеться или нет по его лицу Б. Если ты живешь где загрезненный воздух то там свежести на лице выражено не будит В. сколько человек курит примерно столько морщинок у него на лице будит
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