Помогите пожалуйста.найти в стихотворении имена существительные,в которых ударе??ие падает на второй слог. Татьяна на широкий двор В открытом платьице выходит, на месяц зеркальце наводит,но в тёмном зеркале одна дрожит печальна...

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Помогите пожалуйста.найти в стихотворении имена существительные,в которых ударе??ие падает на второй слог. Татьяна на широкий двор В открытом платьице выходит, на месяц зеркальце наводит,но в тёмном зеркале одна дрожит печальная луна...

Автор: Гость