1)Может ли общий знаменатель двух несократимых дробей быть равным одному из знаме??ателен данных дробей? 2)Может ли общий знаменатель двух несократимых дробей быть меньше знаменателей данных дробей? Ответы или нет или да!!! ...

Математика
1)Может ли общий знаменатель двух несократимых дробей быть равным одному из знаме??ателен данных дробей? 2)Может ли общий знаменатель двух несократимых дробей быть меньше знаменателей данных дробей? Ответы или нет или да!!! Дробей нету,просто пишите да или нет!
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