Где находятся полуостров алабрадор скандинавский

География
Где находятся полуостров алабрадор скандинавский
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лабрадор-півострів на сході Канади. Скадинавський- Євразія , відноситься до Атлантичного океану. На ньому розташовані Норвегія і Швеція, також частина Фінляндії.
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