Составьте 5 предложений с причастным оборотом

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Составьте 5 предложений с причастным оборотом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)На пороге моего дама сидела собачка ,увешанная репейниками с лап до ушей . 2)Исаак Ньютон великий английский учёный ,открывший закон всемирного тяготения. 3)Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку ,ведущую в парк. 4)Изящные чугунные завитки ,составляющие рисунок ворот, служили верными точками опоры. 5)Я сидел ,погружённый в глубокую задумчивость.
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