Составьте 5 предложений с причастным оборотом

Гость: Гость:

1)На пороге моего дама сидела собачка ,увешанная репейниками с лап до ушей . 2)Исаак Ньютон великий английский учёный ,открывший закон всемирного тяготения. 3)Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку ,ведущую в парк. 4)Изящные чугунные завитки ,составляющие рисунок ворот, служили верными точками опоры. 5)Я сидел ,погружённый в глубокую задумчивость.