Проанализируйте понятия. чем они отличаются популяция,биоценоз,экзосистема

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Популяция — минимально самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, населяющих определенную территорию (ареал) достаточно долго (в течение многих поколений. Биоценоз — совокупность совместно обитающих популяций разных видов растений, животных и микроорганизмов. Любой биоценоз занимает определенный участок абиотической среды.