Тест разказ о слове мороз

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Теперь нас интересует лексическое значение слова. Как рассказать, что такое мороз? Представим, что нам надо объяснить ЭТО жителю экваториальной зоны земли, который никогда снега то не видел и не представляет, что такое зима с морозами, сугробами и ветрами. В самом распространенном словаре русского языка – Словаре Ожегова – «мороз» имеет два значения: - то же, что холод. Мороз крепчал. Стоять на морозе. - очень холодная погода. Ударили морозы. Стоят морозы. Но ни то, ни другое объяснение не поможет нам показать нашему визави, что же такое на самом деле мороз. Разве только посадить собеседника в морозильник