Ответ на вопрос по роману Дубровский 8-9 главе вопросы 3,4,5

Гость: Гость:

1. О каком «благородном увеселении» Троекурова вы узнали? Как это его характеризует? Одним из возлюбленных «благородных увеселений» Троекурова была забава с медведями. Малеханьких медвежат он стравливал с кошками и щенятами, потом сажал на цепь. Время от времени медведю давали бочку, утыканную гвоздями. Медведь дотрагивался до неё, колол для себя лапы и заходил в совершенное бешенство. Наилучшей шуточкой числилось запереть человека в одной комнате с медведем, привязанным за верёвку. Эти забавы охарактеризовывают Троекурова как самодура и садиста, злостного и ожесточенного. 2. Подготовьте пересказ эпизода «Обед в Покровском» от лица одного из героев. Пересказ эпизода «Обед в Покровском» от лица A.C. Глобовой. После обедни все гости прямо за владельцем двинулись к дому. В столовой уже суетились слуги, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. После приглашения дворецкого владелец занял своё место. Мужчины, как обычно, сели напротив нас. Посреди их не хватало неизменного гостя Троекурова Антона Пафнутьевича Спицына. Он приехал, когда уже все начали обедать, и желал было извиниться, но Троекуров отдал приказ подать ему устройство и благорасположенно выслушал его рассказ. Спицын сказал, что сломалась шина у фронтального колеса, а после ремонта он не осмелился ехать ближним путём через Кистенёвский лес. Спицын признался, что лжесвидетельствовал на суде в пользу Троекурова, типо Дубровские обладают Кистенёвкой без всякого на то права. Разговор зашёл о Дубровском. Троекуров поставил исправника в неудобное положение, лучше сказать, выставил на посмешище, называя разбойника благодатью для исправника, и спросил, где последний раз лицезрели Дубровского. Я задумывалась, что Дубровский был конкретно у меня, и поведала историю о том, как мошенник-приказчик упрятал средства, которые я желала выслать отпрыску, и приписал это разбою Дубровского. Но разбойник явился ко мне в мундире генерала, раскрыл обман приказчика, отобедал у меня и уехал. Я задумывалась, что это и был сам Дубровский. Но исправник прочитал его приметы, и оказалось, что предводителю разбойников 23 года, а мужчине, который был у меня, около 35 лет. Видно, кто-то действует под его именем. В конце обеда мы были поражены, когда узнали, что юный француз, нанятый Троекуровым, не растерялся при встрече с медведем и убил его выстрелом из пистолета. Мы все с любопытством на него смотрели (он посиживал на конце стола), но он не понимал по-русски и занимался Сашей, своим воспитанником. 3. Сравните рассказы А. С. Глобовой и А. П. Спицына. Какую характеристику Дубровскому даёт каждый из них? Антон Пафнутьевич Спицын в своём рассказе гласит о Дубровском: «Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерёт». Анна Савишна Глобова не даёт прямой характеристики Дубровскому, но пересказывает слова приезжего генерала: «...Дубровский нападает не на всякого, а на узнаваемых богачей, да и здесь делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не винит...» Глобова гласит: «Я додумывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать». Но в словах помещицы ощущается некая симпатия и почтение к человеку, который разоблачил плутни приказчика и возвратил ей средства. 4. «Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свёл» — в связи с чем Троекуров пришёл к такому выводу? Троекуров решил, что нереально будет выявить Дубровского, даже если будешь гласить с ним три часа попорядку, так как у него не было никаких особенных примет. 5. Почему никто из присутствующих гостей Троекурова не узнал Дубровского? 5. Никто из гостей Троекурова не додумался, что Де- форж — это Дубровский, так как никто не мог даже ждать, что неприятель Троекурова окажется у него дома в роли француза-учителя. Дубровский ничем не выдал себя. Он не реагировал на рассказы о себе и говорил только с Сашей и лишь на французском языке. Никто даже не заподозрил, что он знает российский язык.