Привести 2 литературных произведения , где раскрывается тема милосердие . И как он?? там раскрывается . Заранее спасибо )
Литература
Привести 2 литературных произведения , где раскрывается тема милосердие . И как он?? там раскрывается . Заранее спасибо )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка со спичками рассказ печальный о милосердии девочка зажгла спичку и увидела своих родителей и умерла от холода Мальчик у Христа на ёлке у мальчика умерла вся семья и он тоже умер
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