Как составить задачу с выражение про тетради в линейку и в клетку с выражением 28+28:2
Математика
Как составить задачу с выражение про тетради в линейку и в клетку с выражением 28+28:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетрадей в клетку 28 ,а в линейку в 2 раза меньше . Сколько всего тетрадей?
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