2*2*5*5*4*4*(13*х-8*8)=40*2
Математика
2*2*5*5*4*4*(13*х-8*8)=40*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1600*(13x-64)=80 это не решить по скольку если умножить на 1600=2*2*5*5*4*4 то не получиться число 80=40*2
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